Российский застройщик пришел в Дубай

«Ведомости»: российский застройщик «Пионер» купил площадки для проектов в Дубае

Российская строительная группа компаний «Пионер» пришла на рынок недвижимости в Дубай. Застройщик заключил первую сделку. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал ее владелец Леонид Максимов.

По словам Максимова, компания планирует развиваться в международном формате. Летом они изучали рынок Дубая и в итоге купили площадку между Dubai Marina и Palm Jumeirah в премиальном сегменте. В ближайший год компания хочет приобрести еще два-три проекта.

На территории площадью 0,6 гектара «Пионер» построит 45 этажное жилое здание почти в 100 тысяч квадратных метров. Из окон будет открываться вид на залив. Над этим объектом компания работает с японским архитектурным бюро Nikken Sekkei, которое уже реализовывало проекты в Дубае.

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