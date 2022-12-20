«Норникель» и РАН подвели итоги совместных исследований Арктики

«Норникель» и РАН подвели итоги совместных исследований биоразнообразия Арктики

«Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) подвели итоги Большой научной экспедиции, в ходе которой проводились масштабные исследования биоразнообразия территорий российской Арктики, на которых размещены действующие предприятия компании. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Экспедиция проходила в нескольких регионах — Красноярском и Забайкальском краях, Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Ее основные цели заключались в определении зон воздействия «Норникеля» и оценке состояния биоразнообразия, а также выявлении охраняемых и индикаторных видов, критических местообитаний и буферных зон ключевых биотопов — территорий, которые устанавливают для предотвращения воздействия человека.

За год ученые собрали материала на общей территории более 71 300 квадратных километров. Они смогли определить пояса разной степени воздействия на биоразнообразие предприятиями «Норникеля». Так, удалось выяснить, что зона значительного воздействия совпадает с границами санитарно-защитных территорий.

Особое внимание было уделено пресноводным объектам. Ученым удалось выяснить, что воздействие людей на арктические озера приводит к возникновению эффекта повышения биомассы микроводорослей и остальных звеньев пищевой цепи, поэтому его уровень стоит оценивать не по показателям биомассы, а по индикаторным видам.

«Собрать такой большой объем информации и никому его не показывать — это просто преступление. Так что эти данные, во-первых, будут доступны широкому кругу ученых и компаниям, которые работают в Арктике, а в обработанном популярном виде еще и общественности», — заявил вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнев.

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон пояснил, что базовое исследование биоразнообразия является продолжением работы, начавшейся еще в 2020 году. По его словам, экспедиция с «Норникелем» доказала, что крупный бизнес может поддерживать и фундаментальные исследования. Он добавил, что результаты работы помогут ученым и промышленникам в будущем — они лягут в основу долгосрочных дивизиональных программ сохранения и мониторинга биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что «Норникель» и СО РАН провели исследования в Мурманской области, Забайкальском и Красноярском краях, чтобы оценить влияние человека на природу Арктики. Влияние промышленных выбросов на некоторые виды животных оказалось не таким высоким, как предполагали ученые, несмотря на то, что некоторые индикаторные виды очень чувствительны к любым загрязнениям.