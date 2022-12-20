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19:05, 20 декабря 2022Мир

Германия призвала Китай повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине

Президент ФРГ призвал лидера Китая повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином призвал Пекин повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин, ее слова передает РИА Новости.

Политик уточнила, что разговор глав государств продлился около часа, в ходе него они обсудили двусторонние отношения ФРГ и КНР, а также украинский конфликт. «Штайнмайер подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в окончании войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск», — рассказала она.

По словам Гаммелин, Штайнмайер попросил Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина.

Виктория Кондратьева
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