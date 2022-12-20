Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта

Си Цзиньпин: затягивание украинского конфликта не соответствует ничьим интересам

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание украинского конфликта не соответствует ничьим интересам. Его слова приводит агентство «Синьхуа».

В ходе разговора стороны, в частности, обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай придерживается позиции содействия переговорам о мире, а также считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам всех сторон.

Пекин выступает за создание прочного мира и долгосрочной стабильности в Европе, заключил председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин охарактеризовал ситуацию на Украине китайской поговоркой. «Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — описал он последствия украинского конфликта. Китайский лидер заявил о необходимости предотвратить эскалацию и побочные эффекты политического кризиса.