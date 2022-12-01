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12:05, 1 декабря 2022Мир

Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал китайской поговоркой конфликт на Украине

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Необходимо предотвратить эскалацию конфликта на Украине и предотвратить побочные эффекты политического кризиса, заявил Председатель КНР Си Цзиньпин и охарактеризовал ситуацию китайской поговоркой. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Пожар у городских ворот навлечет беду на рыбу в пруду», — описал он последствия украинского конфликта главе Евросовета Шарлю Мишелю, который впервые за четыре года посетил Китай с официальным визитом. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда выступал за прекращение огня на Украине и за возобновление мирного диалога.

По его словам, у Китая и Евросоюза нет принципиальных разногласий по стратегическим вопросом. Он также добавил, что Пекин поддерживает роль ЕС как посредника в ходе переговоров, что тем самым позволяет создать устойчивую и сбалансированную архитектуру европейской безопасности.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не стремится к мировой гегемонии и надеется на преодоление идеологической конфронтации в рамках «новой холодной войны».

Мишель приехал в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры стали первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года.

4 ноября Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Глава кабмина ФРГ прибыл в Китай с однодневным визитом.

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Глеб Бажуткин
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