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08:39, 24 ноября 2022Мир

Глава Евросовета встретится с Си Цзиньпином в Пекине

FT: глава Евросовета Мишель встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе своего визита в Пекин. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации издания, Мишель приедет в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры станут первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года. Ожидается, что визит политика выявит разногласия между европейцами в отношении того, как строить отношения с Китаем, в том числе на фоне растущего противостояния Вашингтона и Пекина.

4 ноября Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Глава кабмина ФРГ прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча прошла на фоне жестких коронавирусных ограничений. Китайский лидер поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку.

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Виктория Кондратьева
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