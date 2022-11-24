Глава Евросовета встретится с Си Цзиньпином в Пекине

FT: глава Евросовета Мишель встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине

Глава Европейского совета Шарль Мишель встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе своего визита в Пекин. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации издания, Мишель приедет в китайскую столицу 1 декабря. Переговоры станут первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года. Ожидается, что визит политика выявит разногласия между европейцами в отношении того, как строить отношения с Китаем, в том числе на фоне растущего противостояния Вашингтона и Пекина.

4 ноября Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Глава кабмина ФРГ прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча прошла на фоне жестких коронавирусных ограничений. Китайский лидер поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку.