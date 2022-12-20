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10:51, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

Вован и Лексус ответили на вопрос о работе в ФСБ

Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что не работают в ФСБ и являются самозанятыми

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российские блогеры-пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что не связаны ни с какими ведомствами. Об этом они заявили на радио «Комсомольская правда», передает приводит KP.RU.

Отвечая на вопрос о том, работают ли пранкеры в ФСБ, Лексус заверил, что они с коллегой являются самозанятыми. «Нас никто брать не хотел на работу, пришлось самим устраиваться. К сожалению, ни ФСБ, ни какие-то другие организации денег нам не платят», — добавил Вован. Он также отметил, что их много лет подозревают в получении дохода от различных ведомств.

Помимо этого, пранкеры сообщили, что им «отчасти» удается зарабатывать с помощью розыгрышей. Другим источником дохода они назвали сотрудничество с Rutube и выступление с лекциями.

Ранее Вован и Лексус раскрыли детали разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, который состоялся после падения ракеты в селе Пшеводув. Пранкеры рассказали, что в беседе звучали подсказки на английском языке, которые польский лидер получал от неизвестного человека.

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Олег Давыдов
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