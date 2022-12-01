Пранкеры рассказали о звучавших в разговоре с Дудой подсказках на английском

Вован и Лексус заявили, что кто-то подсказывал Дуде английские слова во время пранка

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) раскрыли детали разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, который состоялся после падения ракеты в селе Пшеводув и в котором они представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. В программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» блогеры рассказали, что в беседе звучали подсказки на английском языке, которые польский лидер получал от неизвестного человека.

Кузнецов сообщил, что Дуда во время разговора заикался. «Даже на заднем плане человек ему подсказывал слова английские, потому что он, видимо, как-то из-за волнения их забывал. Паузы были, ему говорили эти слова, он произносил их нам», — заявил он.

По мнению пранкера, было слышно, что президент Польши «реально боится ситуации». Столяров согласился с этим мнением. «Он очень испуган», — описал пранкер впечатления от разговора с Дудой.

Вован и Лексус позвонили главе Польши, представившись президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дуда рассказал им, что не желает конфликта с Россией. Кроме того, он заверил, что страна не применяла бы пятую статью устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена Североатлантического альянса, даже если бы ракету выпустили российские военные.

О падении ракеты в районе польского села Пшеводув, в результате которого погибли два человека, стало известно 15 ноября. Изначально МИД Польши заявил, что на территории страны упала ракета российского производства, однако позднее Дуда и президент США Джо Байден сообщили, что произошедшее в Польше было результатом работы украинской ПВО.