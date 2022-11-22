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10:57, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Президент Польши заявил о нежелании воевать с Россией

Глава Польши Дуда в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что не хочет войны с Россией
СюжетМинобороны:

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда в день падения ракет на востоке республики сообщил, что не хотел бы войны с Россией вследствие этого инцидента. Соответствующее заявление польский лидер сделал в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном. Запись разговора доступна в Telegram-канале Вована и Лексуса.

В беседе с пранкерами Дуда признался, что не желает конфликта с Россией. «Думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен», — обратился Дуда к «Макрону».

Президент Польши также сообщил, что страна не собирается применять пятую статью устава НАТО о совместных действиях в случае нападения на члена Североатлантического альянса, даже если бы ракету выпустили российские военные. Он также подчеркнул, что больше опасается ядерной катастрофы на украинской АЭС, чем «грязной бомбы».

Информация о падении на территории Польши ракет появилась 15 ноября. По данным СМИ, в результате погибли два человека. Как рассказал Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Аналогичную версию сообщил президент США Джо Байден.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

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Олег Давыдов
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