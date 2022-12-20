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15:19, 20 декабря 2022Экономика

Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Цена газа в Европе приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цена газа в Европе резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. На торгах днем во вторник, 20 декабря, стоимость топлива приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров.

Поводом для скачка стоимости топлива стал мощный взрыв на российском газопроводе. ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии ранее во вторник. По газопроводу, в частности, газ транспортируется в Европу.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, взрыв на газопроводе произошел при проведении работ. Он уточнил, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП. Пока что известно об одном пострадавшем.

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Платон Щукин
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