Цена газа в Европе подскочила после взрыва на российском газопроводе

Цена газа в Европе приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров

Цена газа в Европе резко подскочила. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. На торгах днем во вторник, 20 декабря, стоимость топлива приблизилась к 1250 долларам за тысячу кубометров.

Поводом для скачка стоимости топлива стал мощный взрыв на российском газопроводе. ЧП произошло на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии ранее во вторник. По газопроводу, в частности, газ транспортируется в Европу.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, взрыв на газопроводе произошел при проведении работ. Он уточнил, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП. Пока что известно об одном пострадавшем.