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15:16, 20 декабря 2022Россия

Глава Чувашии раскрыл подробности взрыва на газопроводе

Глава Чувашии Николаев заявил, что взрыв на газопроводе произошел при проведении работ
СюжетПожары в Европе:
Олег Николаев

Олег Николаев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Взрыв на газопроводе в Чувашии произошел во время проведения строительно-монтажных работ. Такие подробности случившегося раскрыл глава российского региона Олег Николаев в Telegram-канале.

По его словам, после взрыва газа аварийные службы работают на месте и выясняют обстоятельства ЧП.

«Будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме», — заявил Николаев.

Пожар на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

Впоследствии стало известно, что взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.

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Анастасия Шейкина
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