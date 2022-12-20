Взорвавшийся в российском регионе газопровод качал газ в Европу через Украину

Взорвавшийся в Чувашии газопровод поставлял газ в Европу через границу с Украиной

Газопровод, который взорвался в Вурнарском районе Чувашии, поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Уточняется, что экспортный газопровод был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области.

Видеозапись пожара на газопроводе в российском регионе появилась 20 декабря. На кадрах виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома. Данных о пострадавших пока нет.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что, по словам местных жителей, рядом с местом ЧП находится интернат. В помещениях учреждения заперли людей, чтобы никто не выходил на улицу.