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14:23, 20 декабря 2022Россия

Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео

В Вурнарском районе Чувашии произошел мощный пожар на газопроводе

В Вурнарском районе Чувашии произошел крупный пожар на газопроводе. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

О причинах пожара пока неизвестно, информации о пострадавших также нет.

19 ноября в Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе, впоследствии начался сильный пожар. В МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Анастасия Шейкина
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