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10:06, 20 декабря 2022Путешествия

Названы лучшие отели России в 2022 году

«Туту»: лучшим отелем России за 2022 год стал тюменский «ЛетоЛето»

Фото: «ЛетоЛето»

Российские тревел-блогеры и журналисты назвали лучшие отели России за 2022 год, выбрав их на основе отзывов, оставленных экспертами в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий «Туту». Список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Лидером рейтинга стал тюменский отель «ЛетоЛето», набрав 9,9 балла из 10 возможных. Эксперты высоко отметили комфортные номера, разнообразное питание и доброжелательность сотрудников. Второе место разделили сразу три отеля: Novotel в Приморском крае, «Ринг Премьер отель» в Ярославской и «Амбар-Гранд» в Тверской областях — все они получили по 9,8 балла.

Третье место (9,7 балла) занял удмуртский Cosmos Izhevsk Hotel, четвертое (9,6 балла) — снова три отеля: Cosmos Smart Kogalym Hotel в Ханты-Мансийском автономном округе, база отдыха «Загородный очаг» в Хакасии, «Легенды леса» в Ярославской области.

На пятом и шестом местах отели Ханты-Мансийского автономного округа «Азия» и Gala Hotel. На седьмом расположился дагестанский «Этнохостел». Восьмое место заполучили «Меридиан» в Мурманской области, «Виконда» в Ярославской и «Барская усадьба» в Тверской областях. Девятое место разделили шесть гостиниц — «Вятское» (Ярославская область), «Шеддок» (Ивановская область), «Амбассадор» (Калужская область), «Северная» (Мурманская область), «Магас» (Ингушетия) и «Времена года» (Тверская область). Топ-десять замыкает Holliday Inn в Воронежской области.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли назвали лучшими отелями Турции с подогреваемыми бассейнами Rixos Premium Belek, Regnum Carya Golf & Spa и Nirvana Cosmopolitan.

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Дарья Рыбак
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