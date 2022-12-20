Россиянам раскрыли способ получить страховую выплату при задержке рейса

«Росгосстрах»: задержка рейса более чем на шесть часов считается страховым случаем

Российским туристам, имеющим страховой полис путешественника, раскрыли порядок действий для получения выплаты при задержке рейса. О способе компания «Росгосстрах» рассказала «Газете.Ru».

Эксперты напомнили, что основанием для обращения к страховщику является договор страхования риска отмены поездки с включением опции «задержка или отмена рейса». В компании отметили, что задержка вылета на шесть и более часов в связи с погодными условиями считается страховым случаем.

«В такой ситуации, согласно правилам страхования, клиент может рассчитывать на компенсацию в размере от трех до шести процентов от выбранной им страховой суммы за каждый час задержки после истечения шести часов. Страховую сумму турист выбирает самостоятельно, она варьируется до 5000 евро для зарубежных поездок, до 300 тысяч рублей при путешествиях по России», — добавили в «Росгосстрах.

Для получения компенсации необходимо предоставить в страховую компанию заявление на выплату по страховому случаю, приложить документы от авиакомпании, подтверждающие задержку или отмену рейса, и доказывающие, что рейс не являлся чартерным и был включен в глобальную дистрибутивную систему.

Ранее в декабре вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян дал рекомендации россиянам, не успевшим купить путевки на Новый год. По его словам, ближе к концу декабря в продаже могут появиться горящие туры.