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18:03, 20 декабря 2022Мир

Премьер Косова обвинил Россию в разжигании войны на Балканах

Guardian: премьер Косова Курти заявил, что Россия стремится разжечь войну на Балканах

Фото: Yoshio Tsunoda / Goballookpress.com

Премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти обвинил Россию в желании разжечь войну на Балканах путем полной поддержки Сербии в конфликте Белграда и Приштины. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Думаю, что связи Белграда с Москвой вызывают беспокойство наших западных партнеров. Мы не знаем, как они могут быть использованы в случае роста напряженности и эскалации на севере [Косово]. Они заинтересованы в этом и стремятся перенести военные действия на Балканы, где у них есть партнер в Белграде», — заявил Курти.

По мнению Курти, Москва якобы заинтересована в росте мировой нестабильности, и поэтому всячески сигнализирует Белграду о возможности военной поддержки в случае разжигания полномасштабного конфликта Сербии и Косово.

Ранее глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что международное сообщество должно срочно отреагировать на угрозы Приштины о ликвидации сербов на баррикадах в Косово и Метохии. Политик назвал ужасными угрозы Курти, направленные сербам на баррикадах, и подчеркнул, что Белград воспринимает их как серьезные.

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Виктория Кондратьева
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