Сербия призвала мир отреагировать на угрозы Косово

Правительство Сербии призвало международное сообщество отреагировать на угрозы Косово

Международное сообщество должно срочно отреагировать на угрозы Приштины о ликвидации сербов на баррикадах в Косово и Метохии. К этому призвал мир глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, его слова передает ТАСС.

Политик назвал ужасными угрозы премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти, направленные сербам на баррикадах, и подчеркнул, что Белград воспринимает их как серьезные.

«Международное сообщество должно срочно среагировать на зловещие заявления Курти, которые он направил преподавателям, врачам, детям, студентам, матерям-одиночкам, рабочим, которые на баррикадах день и ночь охраняют свою свободу и человеческие права, свое право на то, чтобы оставаться жить в этих местах», — высказался Петкович.

Ранее стало известно, что контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и присутствие на севере Косово из-за складывающейся в регионе ситуации. В настоящее время миссия внимательно следит за напряженной ситуацией в регионе.