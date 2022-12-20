Описано будущее курса доллара до конца года

Экономист Надоршин спрогнозировал курс доллара до конца года в диапазоне 70-75 рублей

Доллар продолжит расти по отношению к рублю в конце года, предположил главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Будущее курса он спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«Я ожидаю на конец года диапазон 70–75 рублей за доллар. Может быть, будет и больше, сейчас все зависит от масштаба вливания ликвидности, который определяется дефицитом бюджета, в том числе из-за недополучения доходов, но влияет много разных факторов», — высказался Надоршин.

По мнению экономиста, рост курса обусловлен и ростом расходов бюджета в конце года, и снижением цен на сырье, которое уменьшает как поступление в бюджет налогов и других платежей, так и экспортную выручку. «Снижение цен на сырье не просто давит на доходы бюджета, увеличивая дефицит и как раз разницу между доходами и расходами в конце года, что может давить на валютный рынок, провоцируя спекуляции, а также снижает доходы от экспорта, что все время являлось фактором, стабилизирующим валютный курс и подталкивавшим рубль к укреплению», — пояснил он.

20 декабря доллар превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

