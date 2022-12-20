Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей
Российский рубль продолжил резко снижаться во вторник, 20 декабря. После начала торгов доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи/
По состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а евро — 73,73 рубля. Индекс Мосбиржи в начале дня падает на 1,4 процента, до 2101 пункта, а индекс РТС — на 3,6 процента, до 955 пункта.
Российская валюта слабеет на фоне девятого пакета санкций Евросоюза, а также вступления в силу потолка цен на нефть, введенного группой G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Сокращение экспортных доходов от продажи углеводородов влияет на профицит в международной торговле, что сказывается на курсе рубля.