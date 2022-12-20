Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:21, 20 декабря 2022Экономика

Курс доллара превысил 69 рублей

Курс доллара превысил 69 рублей, евро торгуется выше 73 рублей

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Российский рубль продолжил резко снижаться во вторник, 20 декабря. После начала торгов доллар превысил 69 рублей, а евро торгуется выше 73 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи/

По состоянию на 10:10 доллар достиг 69,37 рубля, а евро — 73,73 рубля. Индекс Мосбиржи в начале дня падает на 1,4 процента, до 2101 пункта, а индекс РТС — на 3,6 процента, до 955 пункта.

Российская валюта слабеет на фоне девятого пакета санкций Евросоюза, а также вступления в силу потолка цен на нефть, введенного группой G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Сокращение экспортных доходов от продажи углеводородов влияет на профицит в международной торговле, что сказывается на курсе рубля.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара превысил 69 рублей
Беременная женщина и ее муж излечились от смертельной болезни и стали родителями
Мать офицера из Солнечногорска рассказала о выплатах за участие в спецоперации
Роспотребнадзор перечислил опасные последствия гриппа
В США рассказали о непобедимом оружии России
Четверть российских компаний решили не нанимать новых сотрудников в 2023 году
В ЛНР выбрали сенатора от региона
Бывшего ополченца ДНР осудили на 19 лет за убийство журналиста и знакомой
Продюсер «Пиратов Карибского моря» заявил о желании вернуть Деппа во франшизу
Российский застройщик пришел в Дубай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.