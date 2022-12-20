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10:03, 20 декабря 2022Бывший СССР

Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств

В Казахстане в 2023 году пройдет юбилейный саммит Организации тюркских государств

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Десятый юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Казахстане в 2023 году, сообщается на сайте пресс-службы президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата», — отмечается в публикации.

По словам Токаева, ОТГ — уникальная площадка для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов. Ее создали в 2009 году, в состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а Туркмения и Венгрия присутсвуют в качестве наблюдателей.

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Василий Мека
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