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19:32, 20 декабря 2022Мир

Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию

FT: Россия может выиграть в конфликте на Украине из-за половинчатой помощи Запада

Фото: Николай Сидоров / РИА Новости

Из-за неполноценной и половинчатой помощи Украине со стороны Запада Россия может по умолчанию выиграть в конфликте с Киевом. Такие последствия проигрышной стратегии западных союзников по отношению к Киеву назвали обозреватели Financial Times (FT).

«Если Киеву откажут в средствах противодействия [российским ракетным ударам], его союзники рискуют поражением Украины, беспорядками на Западе и победой России по умолчанию. Выгодополучателем этого окажется Китай», — говорится в тексте статьи.

Также отмечается, что у Запада вызывает большое беспокойство тот факт, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины многократно снизят способность Киева к обороне в зимний период.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон имеет план по смене власти на Украине и обдумывает возможность замены президента страны Владимира Зеленского главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным.

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Виктория Кондратьева
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