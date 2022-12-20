Экс-разведчик США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине

Экс-разведчик Риттер заявил о плане США заменить Зеленского на главкома ВСУ Залужного

У США есть план по смене власти на Украине. Вашингтон обдумывает возможность замены президента Владимира Зеленского главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — указал он. По мнению экс-разведчика, дни нахождения Зеленского у власти сочтены, так как он уже не может повлиять на дальнейший исход событий.

Риттер резюмировал, что такие, как Залужный, будут определять судьбу Украины. «Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — высказался бывший офицер.

Ранее стало известно, что украинский президент попросил главнокомандующего ВСУ снизить уровень публичности. Причиной послужили результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного.

В сентябре командующий ВСУ высказался об уровне познаний Зеленского в военном деле. По его словам, главе государства не слишком нужно быть в этом экспертом. Залужный отметил, что Зеленский не служил в армии и сам главком не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий.