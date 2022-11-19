Стало известно о просьбе Зеленского к Залужному

FT: Зеленский попросил Залужного снизить уровень публичности из-за роста популярности

Президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного снизить уровень публичности. Об этом стало известно Financial Times от источников.

Издание указало на результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного. Как пишет газета, «Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ».

Ранее Валерий Залужный высказался об уровне познаний Владимира Зеленского в военном деле. По его словам, главе государства не нужно быть в этом экспертом, равно как в медицине или строительстве мостов. Он отметил, что Зеленский не служил в армии, и сам Залужный не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий. Глава государства согласился с такой позицией.