Главком ВСУ рассказал о познаниях Зеленского в военном деле

Главком ВСУ Залужный заявил, что Зеленскому не нужно быть экспертом в военном деле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно быть экспертом в военном деле. Об уровне познаний главы государства высказался главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью британской газете Time.

«Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — указал главком. Он отметил, что Зеленский не служил в армии, и сам Залужный не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий. Глава государства согласился с такой позицией.

Залужный также рассказал, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов является непревзойденным военным стратегом. Главком ВСУ Залужный заявил о превосходстве Герасимова и отметил его интеллект.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих. По словам украинского лидера, подобные меры вызвали много споров в обществе.