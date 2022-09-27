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Главком ВСУ заявил о превосходстве начальника Генштаба России

Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба России Герасимова умнейшим из людей
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что начальник Генштаба России Валерий
Герасимов является непревзойденным военным стратегом. Об этом он сообщил в интервью Time.

Залужный заявил о превосходстве Герасимова и отметил его интеллект.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — подчеркнул украинский военачальник.

По словам Залужного, в его кабинете стоит полное собрание сочинений главы российского Генштаба. При этом украинский военачальник признался, что стремится перестроить ВСУ, опираясь на российские и советские стандарты и внедрив элементы военных НАТО.

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Марина Совина
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