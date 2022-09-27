Главком ВСУ заявил о превосходстве начальника Генштаба России

Главком ВСУ Залужный назвал начальника Генштаба России Герасимова умнейшим из людей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что начальник Генштаба России Валерий

Герасимов является непревзойденным военным стратегом. Об этом он сообщил в интервью Time.

Залужный заявил о превосходстве Герасимова и отметил его интеллект.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал. Он умнейший из людей», — подчеркнул украинский военачальник.

По словам Залужного, в его кабинете стоит полное собрание сочинений главы российского Генштаба. При этом украинский военачальник признался, что стремится перестроить ВСУ, опираясь на российские и советские стандарты и внедрив элементы военных НАТО.