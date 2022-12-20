В США заявили о скором разрушении американской гегемонии

Американский полковник Макгрегор заявил, что конфликт на Украине обернулся против США

Конфликт на Украине обернулся против США и подстегнул разрушение американской гегемонии. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

«Вашингтон больше не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, американцам самим это не нужно. Так что гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс», — уверен Макгрегор.

По его мнению, лидерство США подходит к концу из-за «финансового разорения». «Речь идет о скольких, 30 или 31 триллионе долларов государственного суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов», — указал он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии желания участвовать в мирном урегулировании украинского кризиса, надеясь на его завершение военным путем. По его словам, Белый дом не признает своих ошибок и тот факт, что результатом действий США стала гибель «сотен тысяч украинцев».