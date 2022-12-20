Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 20 декабря 2022Мир

Макрон заявил о новых поставках оружия Украине

Макрон заявил, что Франция поставила Украине ракетные установки и ПВО Crotale

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция поставила Украине новые вооружения, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон, его слова передает ТАСС.

«За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали», — рассказал глава французского государства. Он добавил, что обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, которые Париж намерен отправить в начале 2023-го, с главой Минобороны страны Себастьеном Лекорню.

В частности, в следующем году французская сторона планирует поставить Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Ранее журналист издания The Responsible Statecraft Джулия Гледхилл заявила, что американские производители оружия безнадзорно наживаются на украинском конфликте. Она отметила, что Конгресс США, чтобы ускорить помощь Украине, наделил Пентагон «закупочными полномочиями военного времени».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила двухстороннее соглашение с Украиной
Месси посвятил победу на чемпионате мира Марадоне
Финляндия отреагировала на кувалды во дворе посольства в Москве
Во Львовской области начались экстренные отключения электричества
Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически и была обругана
Экспорт российской нефти сократился более чем в два раза
При обстреле ВСУ российского села пострадала женщина
Россиянам назвали причины отказа в ипотеке
Тони Фергюсон впервые за семь лет оказался вне рейтинга UFC
Россиянка до смерти забила мать молотком и получила срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.