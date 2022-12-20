В США рассказали о наживающихся на Украине производителях оружия

Responsible Statecraft: Пентагон копает себе глубокую яму из-за поставок оружия Украине

Американские производители оружия безнадзорно наживаются на украинском конфликте, пишет журналист издания The Responsible Statecraft Джулия Гледхилл.

По словам автора статьи, Конгресс США, чтобы ускорить помощь Украине, наделил Пентагон «закупочными полномочиями военного времени». Гледхилл считает, что намеренный отказ американских законодателей от должной подотчетности может привести к бесконечному разрастанию американского военно-промышленного комплекса (ВПК). Журналист считает, что это дает подрядчикам множество возможностей для растрат и мошенничества.

«Без должных мер предосторожности министерство обороны наверняка выкопает себе яму еще глубже: полномочия военного времени расширят как производственные мощности, так и пустые траты», — рассказала автор. Она призвала ужесточить подотчетность в оружейных закупках Пентагона.

Ранее стало известно, что 20 из 30 членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине.