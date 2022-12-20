Во Франции пожаловались на истощение военных запасов из-за помощи Украине

Французский депутат Кюбертафон заявил об истощении военных запасов из-за помощи Украине

Предоставление Францией военной поддержки Украине спровоцировало истощение национальных запасов вооружения, заявил депутат Национальной ассамблеи Жан-Пьер Кюбертафон (Jean-Pierre Cubertafon). В своем обращении к министру обороны Себастьяну Лекорню парламентарий потребовал восстановить военные резервы в условиях «возрождения высокоинтенсивных конфликтов». Текст письма Кюбертафона оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Господин Жан-Пьер Кюбертафон обращает внимание министра обороны [Себастьяна Лекорню] на состояние запасов вооружения французской армии. В течение почти десяти месяцев с начала российского вторжения на Украину западные союзники активно использовали свои арсеналы для оказания помощи украинской армии», — говорится в письме.

Парламентарий напомнил о том, что министерство обороны ранее обещало направить производителям вооружения письменные обязательства «для получения гарантий сроков и объемов заказов до подписания новых контрактов».

Различные исследовательские стратегические институты подчеркивали истощение своего основного вооружения, особенно во Франции Жан-Пьер Кюбертафон депутат Национальной ассамблеи

«Законопроект правительства о бюджете на 2023 год (PLF 2023) предполагает увеличение оборонного бюджета на три миллиарда евро, что является самым большим увеличением почти за пятнадцать лет», — уточнил Кюбертафон.

Так, депутат запросил разъяснения о дополнительном бюджетом пакете в рамках законопроекта о бюджете, а также детальную информацию о сопутствующих гарантиях цепочек производства и обеспеченности вооружением «для достижения национальной цели автономии».

«Господин депутат [Кюбертафон] предупреждает о необходимости восстановления запасов вооружений в условиях возрождения высокоинтенсивных конфликтов», — заявил парламентарий.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал безумной политику президента страны Эммануэля Макрона в отношении Украины, напомнив о том, что французский лидер анонсировал новый пакет помощи Киеву объемом 76,5 миллиона евро. По его словам, из-за этих действий французы остаются без работы, а школы и больницы работают без отопления.

