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04:43, 14 декабря 2022Мир

Макрона назвали безумцем из-за помощи Украине

Французский политик Филиппо назвал президента страны Макрона безумцем из-за помощи Украине
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Robert Pratta / Reuters

Французский политик Флориан Филиппо заявил, что политика президента страны Эммануэля Макрона в области поддержки Украины является безумной. С таким мнением он выступил в социальной сети Twitter.

Филиппо написал, что Макрон объявил о пакете помощи энергетической инфраструктуры Украины объемом 76,5 миллиона евро. Он добавил, что Париж поддерживает Киев, пока французы остаются без работы, а школы и больницы работают без отопления.

«Когда же остановят этих безумцев?!» — возмутился Филиппо.

Ранее сообщалось, что ряд стран выделят Украине один миллиард евро. С таким заявлением выступила глава МИД Франции Кэтрин Колонна. Она подчеркнула, что около 70 государств окажут Киеву срочную поддержку.

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Марина Совина
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