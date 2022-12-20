Женщина обнаружила мышь в рождественской елке и попросила о помощи

Trending News: женщина обнаружила мышь среди веток рождественской елки

Пользовательница TikTok по имени Джина нашла маленькую белую мышь в рождественской елке, испугалась и попросила о помощи. Об этом сообщает Trending News.

Джина записала произошедшее на видео и поделилась роликом в социальной сети TikTok. На кадрах видно, что женщина полезла в елку ручкой от швабры и обнаружила мышь, прячущуюся среди веток. Подпись к видео Джины гласила: «Помогите!!!»

Ролик стал вирусным в социальной сети и набрал больше 2,5 миллиона просмотров. Многие пользователи признались, что были бы очень напуганы, увидев грызуна в своем доме. Тем не менее другие нашли мышь милой и предложили Джине оставить ее у себя. «Почему это не может случиться со мной? Он такой милый», — пишет один из пользователей.

Позже Джина рассказала, что выгнала мышь из дома. «Сейчас он в безопасности на улице вместе с моей рождественской елкой», — говорит она.

Ранее сообщалось, что житель элитного московского ЖК «Сердце столицы» обнаружил в унитазе живую летучую мышь, не растерялся и спас животное от гибели. По его словам, случившееся его удивило, но не испугало, поскольку он привит от COVID-19 и достаточно стрессоустойчив.