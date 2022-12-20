Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:00, 20 декабря 2022Из жизни

Женщина обнаружила мышь в рождественской елке и попросила о помощи

Trending News: женщина обнаружила мышь среди веток рождественской елки

Пользовательница TikTok по имени Джина нашла маленькую белую мышь в рождественской елке, испугалась и попросила о помощи. Об этом сообщает Trending News.

Джина записала произошедшее на видео и поделилась роликом в социальной сети TikTok. На кадрах видно, что женщина полезла в елку ручкой от швабры и обнаружила мышь, прячущуюся среди веток. Подпись к видео Джины гласила: «Помогите!!!»

Ролик стал вирусным в социальной сети и набрал больше 2,5 миллиона просмотров. Многие пользователи признались, что были бы очень напуганы, увидев грызуна в своем доме. Тем не менее другие нашли мышь милой и предложили Джине оставить ее у себя. «Почему это не может случиться со мной? Он такой милый», — пишет один из пользователей.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Позже Джина рассказала, что выгнала мышь из дома. «Сейчас он в безопасности на улице вместе с моей рождественской елкой», — говорит она.

Ранее сообщалось, что житель элитного московского ЖК «Сердце столицы» обнаружил в унитазе живую летучую мышь, не растерялся и спас животное от гибели. По его словам, случившееся его удивило, но не испугало, поскольку он привит от COVID-19 и достаточно стрессоустойчив.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин назвал бессмысленным затягивание украинского конфликта
Футболист сборной России описал эмоции от просмотра ЧМ по телевизору
В Европарламенте обвинили западные СМИ в продажности
Сестра Ким Чен Ына нецензурно обругала критиков
Путин позвонил президенту Бразилии Луле да Силве
Великобритания оценила вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине
Илон Маск начал искать нового главу Twitter
Замглавы российского психоневрологического интерната осудили за взятки на 12 лет
Премьер Косова обвинил Россию в разжигании войны на Балканах
Женщина обнаружила мышь в рождественской елке и попросила о помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.