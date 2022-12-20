Байден первым из президентов США решил посетить Нагасаки

Yomiuri: Байден может в 2023 году первым из президентов США посетить Нагасаки

Правительства США и Японии договариваются о возможности организации визита американского президента Джо Байдена в город Нагасаки, пишет Yomiuri со ссылкой на источники в японском кабинете министров.

Газета уточнила, что если это произойдет, Байден станет первым действующим американским лидером, посетившим Нагасаки. На данный момент Вашингтон и Токио ведут переговоры. Окончательное решение будет принято после тщательной оценки готовности Нагасаки к пребыванию американской делегации. При этом японская сторона намерена учитывать при решении вопроса мнение местных жителей.

Ожидается, что визит может быть организован после саммита «Группы семи» (G7), который пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. В поездке Байдена хочет сопровождать премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что США являются страной, которая создала прецедент применения ядерного оружия, уничтожив два японских города в 1945 году. 6 и 9 августа 1945 года американские военные провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.