Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки

Путин заявил, что США создали прецедент, уничтожив Хиросиму и Нагасаки

Фото: Yuichi Yamazaki /Getty Images

Президент России Владимир Путин в ходе выступления заявил о лицемерности и лживости мирового порядка. Глава государства отметил, что США являются страной, которая создала прецедент применения ядерного оружия, уничтожив два японских города в 1945 году. Его выступление транслировал Первый канал.

«США — единственная страна в мире, уничтожившая два японских города, Хиросиму и Нагасаки», — отметил российский лидер, добавив, что Вашингтон создал прецедент.

Ранее Путин заявил, что ради сохранения международного статуса гегемона США и остальные страны Запада готовы пойти на все, разрушая целые государства, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.