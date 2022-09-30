Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
Путин заявил, что США создали прецедент, уничтожив Хиросиму и Нагасаки
Президент России Владимир Путин в ходе выступления заявил о лицемерности и лживости мирового порядка. Глава государства отметил, что США являются страной, которая создала прецедент применения ядерного оружия, уничтожив два японских города в 1945 году. Его выступление транслировал Первый канал.
«США — единственная страна в мире, уничтожившая два японских города, Хиросиму и Нагасаки», — отметил российский лидер, добавив, что Вашингтон создал прецедент.
Ранее Путин заявил, что ради сохранения международного статуса гегемона США и остальные страны Запада готовы пойти на все, разрушая целые государства, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат.