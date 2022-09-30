Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки

Путин заявил, что США создали прецедент, уничтожив Хиросиму и Нагасаки

Президент России Владимир Путин в ходе выступления заявил о лицемерности и лживости мирового порядка. Глава государства отметил, что США являются страной, которая создала прецедент применения ядерного оружия, уничтожив два японских города в 1945 году. Его выступление транслировал Первый канал.

«США — единственная страна в мире, уничтожившая два японских города, Хиросиму и Нагасаки», — отметил российский лидер, добавив, что Вашингтон создал прецедент.

Ранее Путин заявил, что ради сохранения международного статуса гегемона США и остальные страны Запада готовы пойти на все, разрушая целые государства, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат.