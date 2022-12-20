Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:01, 20 декабря 2022Культура

Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Израильский хореограф Охад Нахарин назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Израильский хореограф Охад Нахарин назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру, его слова приводят «Известия».

«Эти попытки не вызывают во мне никакого сочувствия. Кидаться обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико», — подчеркнул Нахарин.

Он добавил, что критически относится к действиям израильского правительства в международных вопросах, поэтому судить о российском руководстве с его стороны было бы «откровенным высокомерием».

Хореограф отметил, что отказываться от сотрудничества с российскими коллективами было бы нечестно. По его словам, он до сих пор взаимодействует с балетной группой Московского академического музыкального театра и российской балериной Дианой Вишневой.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что в мире, особенно в Европе, невозможно отменить русскую культуру, так как она давно стала частью европейской.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил обстановку в новых регионах России
Пережившая измену женщина нашла способ избежать предательств в будущем
В сети обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса
Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру
КНДР отказалась останавливать свою космическую программу
Предсказавший кризис 2008-го экономист пообещал миру тяжелые затяжные проблемы
Найден способ сокращения мышечного старения
КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
Госсекретарь США запланировал обсудить Украину во время визита в Китай
Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.