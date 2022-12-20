Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Израильский хореограф Охад Нахарин назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру

Израильский хореограф Охад Нахарин назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру, его слова приводят «Известия».

«Эти попытки не вызывают во мне никакого сочувствия. Кидаться обвинениями в адрес простых людей и всего народа, страны и культуры в целом дико», — подчеркнул Нахарин.

Он добавил, что критически относится к действиям израильского правительства в международных вопросах, поэтому судить о российском руководстве с его стороны было бы «откровенным высокомерием».

Хореограф отметил, что отказываться от сотрудничества с российскими коллективами было бы нечестно. По его словам, он до сих пор взаимодействует с балетной группой Московского академического музыкального театра и российской балериной Дианой Вишневой.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что в мире, особенно в Европе, невозможно отменить русскую культуру, так как она давно стала частью европейской.