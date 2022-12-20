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11:54, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

В «Голубом огоньке» появятся участники спецоперации и военкоры

Почетными гостями «Голубого огонька» станут участники спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

В новогоднем шоу «Голубой огонек» на канале «Россия 1» появятся участники спецоперации на Украине и военные корреспонденты. Вести программу будут народные артисты России Николай Басков и Ангелина Вовк, телеведущие Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Татьяна Веденеева и Мария Ситтель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что военкоры «России 1» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев поздравят зрителей с Новым годом. Также с теплыми словами в адрес россиян выступят кинорежиссер Карен Шахназаров, актер Евгений Миронов, телеведущие Александр Мясников, Борис Корчевников и многие другие.

«Почетными гостями "Огонька" станут герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции», — добавили представители телеканала.

Ранее заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев сообщил, что все российское телевидения обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. Он пообещал, что россияне получат все эмоции, которые они привыкли получать в Новый год.

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Олег Давыдов
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