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19:12, 20 декабря 2022Россия

В Пензенской области зарегистрирован первый случай гибели пациента от гриппа

В Пензенской области зарегистрировали первый в этом эпидсезоне случай гибели от гриппа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Первый в этом эпидемиологическом сезоне случай гибели пациента от гриппа зарегистрирован в Пензенской области. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», — сказала замглавы регионального Минздрава.

По ее словам, для помощи заболевшему были приняты все необходимые меры, в частности, медики провели несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами. При этом замминистра не стала уточнять возраст погибшего пациента.

Кроме того, по словам Воробьевой, в области на данный момент несколько человек с ОРВИ находятся в реанимации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил «Ленте.ру», что число российских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 86. Неделей ранее служба сообщала о 82 субъектах, где были обнаружены случаи этого штамма гриппа.

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Никита Абрамов
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