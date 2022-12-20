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11:50, 20 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 86 регионах

Роспотребнадзор отчитался о выявлении случаев свиного гриппа в 86 регионах

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Число российсских регионов, где выявили свиной грипп, возросло до 86. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее федеральная служба сообщала о 82 субъектах, где зафиксированы случаи инфицирования этим видом гриппа.

«На территории России сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8 процента», — говорится в сообщении службы.

Ранее Роспотребнадзор отмечал, что в стране не планируется вводить QR-коды из-за случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения каких-либо иных ограничительных мер.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю», а глава Роспотребнадзора Анна Попова называла напряженной ситуацию с гриппом в стране.

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Анастасия Шейкина
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