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15:52, 14 декабря 2022Россия

Путин рассказал о росте заболеваемости гриппом в России

Путин о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ: растет чуть ли не на 35 процентов в неделю

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю». Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров, его слова приводит РИА Новости.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35 процентов в неделю, по-моему», — сказал глава государства и попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в России.

Ранее Анна Попова сообщила журналистам, что массовая вакцинация россиян от гриппа завершена. По ее словам, прививочная кампания охватила большой процент россиян — 52,2 процента.

По словам Поповой, в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. «Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как ни одна страна на планете», — сказала глава службы. Также она подчеркнула, что наряду с этим в стране зафиксирован подъем заболеваемости гриппом.

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Никита Абрамов
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