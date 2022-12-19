Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов введения QR-кодов из-за гриппа

Роспотребнадзор заявил, что в России не планируется вводить QR-коды из-за гриппа и ОРВИ

В России не планируется вводить QR-коды из-за случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что в данный момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения каких-либо иных ограничительных мер.

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп выявлен уже в 82 регионах страны. По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по России вырос на 35,4 процента.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю».