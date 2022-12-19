Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 19 декабря 2022Россия

Роспотребнадзор заявил об отсутствии планов введения QR-кодов из-за гриппа

Роспотребнадзор заявил, что в России не планируется вводить QR-коды из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России не планируется вводить QR-коды из-за случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ», — объяснили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что в данный момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения каких-либо иных ограничительных мер.

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что свиной грипп выявлен уже в 82 регионах страны. По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по России вырос на 35,4 процента.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко
Стало известно местонахождение борющейся с раком Анастасии Заворотнюк
Курс евро превысил 72 рубля
В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку и попал на видео
Названы плюсы продления льготной ипотеки
Оксана Самойлова заработала почти миллиард рублей
МИД Ирана обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД
ФИФА и УЕФА пригрозили Украине лишением членства в организациях
Американского конкурента российского «Энергомаша» продали
Кейт Уинслет ответила обвинившим ее лишний вес в смерти Джека в «Титанике» людям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.