«Безумно мерзкое» поведение пассажирки самолета разозлило пользователей сети

Пользователи Reddit возмутились пассажиркой, которая устроила беспорядок в самолете

Пассажир самолета пожаловался на соседку, которая во время полета устроила беспорядок на своем месте и пересела на другое кресло, даже не попытавшись исправить случившееся. О «безумно мерзком» поведении девушки он рассказал на форуме Reddit.

По словам мужчины, девушка пролила на пол свой напиток, а кусочки льда из него остались лежать на мокром полу. Опустошенный пластиковый стакан пассажирка положила в карман стоящего впереди кресла, а на пол сбросила пластиковую коробку из-под еды. После этого попутчица пересела на соседнее кресло и даже не сообщила бортпроводникам о случившемся.

Сидевший рядом с ней мужчина сфотографировал возмутивший его беспорядок и разместил снимок в сети. «Безумно мерзко, да?» — подписал он публикацию. Пользователей сети разозлило поведение девушки, они назвали его «не только грубым, но и невоспитанным». Юзеры также вспомнили собственные истории из путешествий, когда во время полета люди не соблюдали чистоту.

«Во время моего рейса на прошлой неделе парень рядом со мной выпил половину какао, а затем перевернул стакан вверх дном и сунул в карман заднего сиденья так, чтобы все просочилось. Я уже ничего не понимаю», — написал один из пользователей.

Ранее пассажир самолета во время полета снял на камеру смутивший его негигиеничный поступок попутчика и поделился им в сети. На размещенных кадрах видно, как неизвестный турист просунул голую ногу к впереди стоящему креслу и пальцами закрыл шторку иллюминатора.