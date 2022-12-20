Стало известно о пострадавшем в результате пожара на российском газопроводе

Shot сообщил, что один человек пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии

Один человек пострадал в результате мощного пожара на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Источник издания сообщил, что в момент ЧП неподалеку от российского газопровода находились четверо рабочих. Сотрудникам экстренных служб удалось сбить открытое пламя, газ также был перекрыт. Данных состоянии пострадавшего пока не поступало.

Информацию о пострадавшем в Чувашии подтвердили в ГКЧС региона. По предварительной версии, пожар произошел из-за утечки в подземном газопроводе.

О происшествии в Чувашии стало известно во вторник, 20 декабря. На видеокадрах, распространенных в соцсетях от очевидцев, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые постройки.