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15:04, 20 декабря 2022Россия

Стало известно о пострадавшем в результате пожара на российском газопроводе

Shot сообщил, что один человек пострадал в результате пожара на газопроводе в Чувашии

Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

Один человек пострадал в результате мощного пожара на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Источник издания сообщил, что в момент ЧП неподалеку от российского газопровода находились четверо рабочих. Сотрудникам экстренных служб удалось сбить открытое пламя, газ также был перекрыт. Данных состоянии пострадавшего пока не поступало.

Информацию о пострадавшем в Чувашии подтвердили в ГКЧС региона. По предварительной версии, пожар произошел из-за утечки в подземном газопроводе.

О происшествии в Чувашии стало известно во вторник, 20 декабря. На видеокадрах, распространенных в соцсетях от очевидцев, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые постройки.

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Анна Щербакова
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