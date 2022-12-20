Пушилин попросил Путина усилить ПВО из-за обстрелов Киева

Врио ДНР Пушилин попросил Путина усилить ПВО из-за обстрелов Украины

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить противовоздушную оборону (ПВО) из-за обстрелов Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, Вооруженные силы России (ВС РФ) делают все возможное. «Но я в связи с этим просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин сообщил Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе. В крупные города, такие как Донецк, Макеевка и Горловка, вода подается на два часа раз в три дня.