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23:09, 20 декабря 2022Россия

Пушилин попросил Путина усилить ПВО из-за обстрелов Киева

Врио ДНР Пушилин попросил Путина усилить ПВО из-за обстрелов Украины
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить противовоздушную оборону (ПВО) из-за обстрелов Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, Вооруженные силы России (ВС РФ) делают все возможное. «Но я в связи с этим просил бы вас об увеличении современных систем ПВО», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин сообщил Владимиру Путину о проблемах с водоснабжением в регионе. В крупные города, такие как Донецк, Макеевка и Горловка, вода подается на два часа раз в три дня.

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Марина Совина
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