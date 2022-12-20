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14:37, 20 декабря 2022Ценности

Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре

Болельщица оголила грудь после победы Аргентины на ЧМ-2022 и попала в полицейский участок

Фото: Yukihito Taguchi / USA Today Sports / Reuters

Футбольная фанатка разделась на чемпионате мира в Катаре и попала в полицейский участок. Подробности ее задержания публикует Daily Mail.

Болельщица, чье имя не раскрывается, оголила грудь после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. На размещенных кадрах видно, как блондинка стоит на трибуне без футболки, из-за чего вскоре правоохранительные органы вывели ее со стадиона. На данный момент местонахождение задержанной туристки неизвестно. Ей грозит штраф или тюремное заключение на неопределенный срок.

Согласно своду законов, опубликованному Управлением по туризму в Катаре, гости страны должны проявлять уважение к местной культуре, избегая чрезмерного оголения на публике. В частности, путешественников призвали следить за тем, чтобы одежды закрывала плечи и колени.

В ноябре королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов. Хорватская модель Ивана Кнолль посетила футбольный матч ХорватияКанада. На размещенных фотографиях манекенщица позирует на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленном глубоким декольте.

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Майя Пономаренко
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