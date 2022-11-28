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13:24, 28 ноября 2022Ценности

Королева красоты снялась в откровенном наряде на ЧМ и вызвала гнев у фанатов

Хорватская модель Ивана Кнолль снялась в мини-платье с глубоким декольте на ЧМ в Катаре

Кадр: @knolldoll

Хорватская модель Ивана Кнолль снялась в откровенном наряде и вызвала гнев у фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Обладательница титула «Мисс Хорватия» посетила футбольный матч «Хорватия — Канада», который прошел в рамках ЧМ в Катаре. На размещенных фотографиях 30-летняя королева красоты позирует на трибуне в красно-белом платье длины мини, оформленное глубоким декольте. При этом ее образ дополняют кроссовки и носки в тон наряду.

Подписчики не оценили образ болельщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Никакого уважения. Позор!», «Видимо, на эту женщину не распространяются правила», «Удивлен, что вас все еще не арестовали», «У вас есть другое платье? Более скромное. Наденьте его, пожалуйста», «Мусульмане, живущие в этой стране, не хотят, чтобы оскорбляли их традиции», — высказывались они.

В ноябре 2021 года принявшая ислам российская модель Анастасия Решетова снялась в откровенном наряде и вывела из себя фанатов. Знаменитость показала кадры, на которых позирует в коротких джинсовых шортах, белом кроп-топе и полупрозрачной накидке с анималистичным принтом. Ее образ дополнили босоножки на высоком каблуке, крупные серьги, солнцезащитные очки и кепка. Кроме того, она снялась в маске бренда Jean Paul Gaultier в честь Хеллоуина.

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Карина Черных
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