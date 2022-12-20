В Казани пройдет выставка круглых картин от художников из Петербурга

В Казани в Галерее современного искусства 22 декабря откроется выставка круглых картин «Смех, слезы и сны». Об этом сообщает портал e-Kazan.

Формат круглых картин называется тондо. Выставка является проектом художников из Петербурга Алана Хатагты и Катерины Бородавченко.

Авторы соединили в своих работах классическую живопись и элементы современности, например, разработав портреты эмодзи в образах разных людей.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана захотели провести в Казани национальный китайский праздник драконьих лодок. Ожидается, что в рамках мероприятия устроят зрелищные гонки на лодках «Дракон», атмосферу праздника также поможет создать национальная китайская музыка, кухня и сувениры.

Премьер-министр республики Олег Коробченко пояснил, что праздник поможет жителям республики познакомиться с традициями и культурой Китая. По его словам, в КНР праздник драконьих лодок считается началом лета, а в Татарстане в это время празднуется День окончания полевых работ, и поэтому получится «китайский Сабантуй».