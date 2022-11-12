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16:38, 12 ноября 2022Моя страна

В Казани захотели провести китайский праздник драконьих лодок

В Казани в 2023 году захотели провести гонки на китайских лодках «Дракон»

Фото: Cheung Yin / Unsplash

Власти Татарстана захотели провести в Казани национальный китайский праздник драконьих лодок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли региона.

По словам заместителя премьер-министра республики Олега Коробченко, в регионе есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд. Ожидается, что в рамках мероприятия устроят зрелищные гонки на лодках «Дракон», атмосферу праздника также поможет создать национальная китайская музыка, кухня и сувениры.

«Для знакомства жителей нашей республики с культурой и традициями КНР планируем в 2023 году провести в столице яркий национальный китайский праздник драконьих лодок. В Китае этот день считается началом лета, — заявил он. — В июне также отмечается татарский праздник — День окончания весенних полевых работ. У нас получится такой китайский Сабантуй».

Ранее сообщалось, что в Казани стартовала «Добро. Конференция-2022». На открытии конференции для гостей выступили творческие коллективы, татарские музыканты и вокалисты в национальных костюмах. Зрителей познакомили с культурной азбукой Татарстана и показали достопримечательности, ценности и самые вкусные блюда республики.

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Валентина Процкова
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