Курс доллара превысил 69 рублей

Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 рубля во время торгов

Во время торгов во вторник, 20 декабря, курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные площадки. Это произошло впервые с мая текущего года.

По данным на 10:10 по московскому времени, доллар рос на 2,26 процента, до 69,25 рубля. Евро увеличивался на 3,92 процента, до 74,005 рубля. Позднее американская валюта усилила рост до 69,29 рубля, а европейская опускалась до отметки в 73,59 рубля.

Российская валюта слабеет на фоне девятого пакета санкций Евросоюза, а также вступления в силу потолка цен на нефть, введенного группой G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Сокращение экспортных доходов от продажи углеводородов влияет на профицит в международной торговле, что сказывается на курсе рубля.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин предположил, что доллар продолжит расти по отношению к рублю в конце года. «Я ожидаю на конец года диапазон 70–75 рублей за доллар. Может быть, будет и больше, сейчас все зависит от масштаба вливания ликвидности, который определяется дефицитом бюджета, в том числе из-за недополучения доходов, но влияет много разных факторов», — высказался он.