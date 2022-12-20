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20:14, 20 декабря 2022Бывший СССР

Турция заявила о возвращении застрявших на Украине самолетов

Минобороны Турции заявило, что застрявшие на Украине самолеты возвращаются в страну

Кадр: видео @tcsavunma

Министерство обороны Турции заявило, что два транспортных самолета Военно-воздушных сил страны, застрявших на территории Украины, возвращаются в турецкий город Кайсери. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter ведомства.

«Два самолета Airbus A400M, отправившиеся на Украину для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и оставшиеся в аэропорту Борисполь из-за закрытия воздушного пространства, начали возвращение на свои базы в Кайсери», — сказано в заявлении Минобороны. На опубликованном ролике видно, как воздушное судно медленно едет по взлетно-посадочной полосе.

В июле глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар во время разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым затронул вопрос безопасного возвращения самолетов А-400М. Данные военно-транспортные машины с февраля 2022 года находились в аэропорту Борисполь под Киевом. Уточнялось, что самолеты отправились из Турции вечером 24 февраля. На момент вылета подходил к концу первый день специальной военной операции России на Украине.

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Кристина Есикова
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