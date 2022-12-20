На Украине задержали поднявшего флаг России над мэрией Харькова мужчину

СБУ сообщила о задержании мужчины, поднявшего флаг России над мэрией Харькова в 2014 году

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram о задержании мужчины, который поднял российский флаг над мэрией Харькова в 2014 году.

«Злоумышленник более восьми лет скрывался от правосудия. Именно он в 2014 году поднимал российский флаг над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что он призывал и к изменению украинской границы и захвату госорганов.

Мужчина, по утверждению ведомства, соблюдал меры конспирации и постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Во время обысков в его квартире были обнаружены флаги России и георгиевские ленты, снайперская винтовка с оптикой, патроны к огнестрельному оружию.

В отношении фигуранта заведено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Незаконное обращение с оружием и боевыми припасами».

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