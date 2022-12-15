Бойцов ДНР и ЛНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену

СБУ сообщила, что 15 военных ДНР и ЛНР приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

15 бойцов ополчения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за государственную измену и коллаборационизм. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Военные были взяты в плен Вооруженными силами Украины (ВСУ) на южном и восточном фронтах. Их имена, а также города, где прошел суд, не называются. По данным СБУ, бойцы ДНР и ЛНР участвовали в боевых действиях на херсонском, запорожском, харьковском и донецком направлениях. Среди них есть снайперы и гранатометчики.

Украинский суд также признал их виновными в разграблении элеваторов в Херсонской области и незаконном вывозе зерна.

Ранее СБУ сообщила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в государственной измене. По данным следствия, мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города и, как утверждается, передавал их России.